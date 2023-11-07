تراجع أرباح أرامكو 23.2% إلى 122.2 مليار ريال في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح أرامكو السعودية بنسبة 23.2% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 122.19 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 159.12 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما جاءت الأرباح أعلى من التوقعات عند 111 مليار ريال.

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وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح أرامكو بنسبة 8.3% في الربع الثالث من 2023، مقابل صافي ربح نحو 112.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعكس بشكل رئيسي تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، والكميات المبيعة. وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، مدفوعًا بشكل أساس بانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي وانخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وتراجعت إيرادات أرامكو بنسبة 22% في الربع الثالث من العام الحالي، إلى نحو 424.1 مليار ريال، مقابل إيرادات نحو 543.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي أرباح أرامكو بنسبة 27.46% إلى نحو 354.5 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 488.78 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركة أرامكو السعودية تراجع صافي أرباحها بنسبة 37.89% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 112.81 مليار ريال (30.08 مليار دولار)، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 181.64 مليار ريال (48.44 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022. فيما كان المحللون قد توقعوا أرباحا قدرها 109 مليارات ريال.

وقد فاقت أرباح "أرامكو" التوقعات، والتي كانت تدور حول تحقيق الشركة أرباحا قدرها 109 مليارات ريال.

من جانبه، قال رئيس شركة فيلا المالية، حمد العليان، إن وجود "أرامكو" في السوق السعودية يعطي زخما أكبر للسوق، نظراً للأرقام الضخمة لشركة أرامكو وفوق مستوى التوقعات، وليس من الغريب أداء أرامكو مع تأقلمها مع كل ما يحدث في أسواق البترول العالمية وتقلبات السعر خلال الفترة الماضية.

وأضاف العليان، في مقابلة مع " العربية_Business" اليوم الثلاثاء، أن الخفض الطوعي لإنتاج النفط من "أوبك+" المتضمن خفض المملكة الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا إلى نهاية ديسمبر ساعد لتسجيل النفط مستويات بين 80 -90 دولاراً للبرميل، ولوحظ الأداء الممتاز للشركة على مستوى الإيرادات البالغة نحو 424.1 مليار ريال.

وأوضح أن صافي الأرباح انخفض بأقل من 30%، وسجلت أرباح ممتاز رغم كل الضغوطات التي مرت بها الشركة، ويلاحظ التحسن الجيد في نتائج الأرباع منذ 2019 حتى الآن باستثناء عام 2022 الاستثنائي.

وأشار العليان، إلى أن البنك الدولي توقع في حال استمرار الخفض الطوعي حدوث نقص في المعروض وربما تصل الأسعار فوق 150 دولار للبرميل خلال الأعوام القادمة.