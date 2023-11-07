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فرع تابع لمجموعة الحكير (موقع الشركة)
فرع تابع لمجموعة الحكير (موقع الشركة)
سوق السعودية

تراجع أرباح "مجموعة الحكير" بنسبة 36% إلى 7.15 مليون ريال في الربع الثالث

تقلصت خسائرها في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 60.5%

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" بنسبة 36.27% في الربع الثالث إلى 7.15 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح 11.22مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات المجموعة ارتفعت بمبلغ 36.89 مليون ريال (20.9%) إلى 213.39 مليون ريال في الربع الثالث مقابل إيرادات 176.5 مليون ريال.

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وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، تراجع صافي خسائر المجموعة بنسبة 60.57% إلى 22.25 مليون ريال مقابل 56.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وارتفعت الإيرادات بمبلغ 57.37 مليون ريال وبنسبة 11%، حيث حققت المجموعة إيرادات قدرها 578.31 مليون ريال، مقابل إيرادات قدرها 520.94 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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