تراجع أرباح "مجموعة الحكير" بنسبة 36% إلى 7.15 مليون ريال في الربع الثالث
تقلصت خسائرها في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 60.5%
تراجع صافي أرباح شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" بنسبة 36.27% في الربع الثالث إلى 7.15 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح 11.22مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات المجموعة ارتفعت بمبلغ 36.89 مليون ريال (20.9%) إلى 213.39 مليون ريال في الربع الثالث مقابل إيرادات 176.5 مليون ريال.
وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، تراجع صافي خسائر المجموعة بنسبة 60.57% إلى 22.25 مليون ريال مقابل 56.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات بمبلغ 57.37 مليون ريال وبنسبة 11%، حيث حققت المجموعة إيرادات قدرها 578.31 مليون ريال، مقابل إيرادات قدرها 520.94 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
-
نمو الأرباح الفصلية لـ"جمجوم فارما" 69% إلى 77.2 مليون ريالارتفع صافي ربحها 77.5% في أول تسعة أشهر من العام الجاري شركات
-
ارتفاع أرباح "مكة للإنشاء" 17% إلى 68 مليون ريال بالربع الثالثبدعم من الارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية شركات
-
ارتفاع أرباح "الموارد للقوى البشرية" الفصلية 21% إلى 23 مليون ريالارتفعت الأرباح 33.27% إلى نحو 67.54 مليون ريال في 9 أشهر شركات