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راية-القابضة
راية القابضة
البورصة المصرية

شركة تابعة لـ"راية" المصرية تتفاوض للحصول على قرض مشترك بـ1.1 مليار جنيه

أكدت أن القرض سيستخدم لإصدار خطابات ضمان مصرفية لتسريع وتيرة المشاريع الجديدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، اليوم الثلاثاء، أن راية للنظم التابعة لها تتفاوض حاليا للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل.

وأضافت راية في بيان لبورصة مصر تعليقا على الخبر المنشور بإحدى الصحف حول اعتزام شركة تابعة، الحصول على قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه، أن راية للنظم تمثل الشركة الأم لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة.

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وأوضحت أن القرض سيكون عبارة عن خطوط ائتمان لإصدار خطابات ضمان مصرفية لتسريع وتيرة المشاريع الجديدة للشركة بمجالات الحلول التقنية وإنشاء البنية التحتية المعلوماتية لعملاء الشركة بالقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت إن الشركة تعتزم استخدام حصيلة القرض المشترك في تعزيز وتيرة نموها خلال الفترة المقبلة.

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