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البنك الأهلي السعودي
البنك الأهلي السعودي
بنوك السعودية

"الأهلي السعودي" يعلن شراء 10 ملايين من أسهمه بقيمة 347.8 مليون ريال

بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك الأهلي السعودي عن إتمام عملية شرائه لعدد من أسهمه بتاريخ، بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وقال البنك في بيان على "تداول" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسهم التي تم شراؤها يبلغ 10 ملايين سهم بقيمة 347.76 مليون ريال، وأن متوسط سعر الشراء للسهم يبلغ 34.77 ريال.

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وكان البنك الأهلي السعودي أعلن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 6.03% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى نحو 5.01 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 4.73 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

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