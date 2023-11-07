موانئ أبوظبي تستحوذ على 10 سفن بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن الاستحواذ على عشر سفن لتعزيز العمليات البحرية للمجموعة في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بقيمة نحو 200 مليون دولار.

وأضافت أن الاستثمار جرى تخصيصه لشراء أسطول متنوع وبحالة صيانة جيدة، بمتوسط عمر حوالي تسعة أعوام، وهو أقل بكثير من متوسط النسبة المتعارف عليها في هذا المجال.

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وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تسليم السفن العشر في الربع الأخير مع عام 2023، في حين سيتم تمويل الصفقة اعتبارا من الربع الأول من عام 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار البيان إلى أنه تم شراء السفن من الشركة المالكة والمشغلة إي-ناف وتضم سفن الإمداد متعدد الأغراض، وسفن الإمداد للمنصات البحرية، وسفن دعم عمليات الغوص، وسفن الدعم المخصصة لإقامة الطواقم البحرية، والتي تقدم خدمات متعلقة بالمشاريع البحرية الكبرى المقرر إقامتها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعاني من نقص في الأصول البحرية عالية الجودة.

ونوهت المجموعة في البيان الصحافي إلى أن الصفقة مهمة في تعزيز قدراتها البحرية وتوسيع رقعة انتشارها جغرافيا، إلى جانب دعم استراتيجية المجموعة لمواصلة تحقيق التوازن بين محفظتها من الأعمال البحرية وبين الأصول والخدمات الخاضعة لظروف وتقلبات السوق المختلفة، وبالتالي الحد من تذبذب أدائها في ضوء التوقعات بأن يشهد سوق النفط والغاز البحري اتجاهاً تصاعدياً على المدى المتوسط والطويل.