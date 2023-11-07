نمو الأرباح الفصلية لـ"جمجوم فارما" 69% إلى 77.2 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة مصنع جمجوم للأدوية"جمجوم فارما" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 69.3% إلى 77.2 مليون ريال مقابل 45.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى عدة أسباب، أولها نمو الإيرادات بنسبة 23.1% بسبب ارتفاع حجم المبيعات، وإطلاق منتجات جديدة، والتعديل على أسعار بعض منتجات الأدوية الرئيسية للشركة التي تم الحصول عليها في عام 2023.

مادة اعلانية

وأشارت إلى زيادة طرأت على مصاريف البيع والتوزيع (بنسبة 15.0%) مقارنة مع الربع الثالث من العام 2022، إلا أن الزيادة في الإيرادات تجاوزت ذلك، وتعزى السيطرة الجيدة على هذه الزيادة إلى التحكم الجيد في تكاليف البيع والتوزيع وأيضا التعديلات على الشروط التجارية التي تمت على عقود التوزيع الرئيسية خلال الجزء الأخير من العام الماضي.

كما تراجعت التكاليف التمويلية بنسبة 92.2% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك إلى تأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة خلال التسعة أشهر من العام 2022 وأثر ذلك على القرض الممنوح للشركة التابعة في مصر وفي الربع الرابع من عام 2022 تم تحويل هذا القرض إلى أداة حقوق ملكية تابعة دائمة.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري 292.6 مليون ريال، مقابل 237.8 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2022، بنمو نسبته 23%.

وعلى مستوى أول تسعة أشهر من العام الجاري،ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 77.58% إلى 247.9 مليون ريال، مقابل 139.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الشركة النمو في صافي ربح تلك الفترة إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 24.1% إلى 893 مليون ريال مقابل 719.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بسبب ارتفاع حجم المبيعات، وإطلاق منتجات جديدة، والتعديل على أسعار بعض منتجات الأدوية الرئيسية للشركة التي تم الحصول عليها في عام 2023.

أشارت إلى زيادة محدودة طرأت على مصاريف البيع والتوزيع قدرها 12.1%، على أن الزيادة في الإيرادات أعلى من ذلك، وتعزى السيطرة الجيدة على هذه الزيادة إلى التعديلات على الشروط التجارية التي تمت على عقود التوزيع الرئيسية خلال نهاية العام الماضي.

كما تراجعت التكاليف التمويلية بنسبة 94.6 % خلال التسعة أشهر من العام 2023 ويعود ذلك إلى تأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة خلال التسعة أشهر من العام 2022 وأثر ذلك على القرض الممنوح للشركة التابعة في مصر وفي الربع الرابع من عام 2022 تم تحويل هذا القرض إلى أداة حقوق ملكية تابعة دائمة، وبالتالي فلن يؤثر أي انخفاض آخر في قيمة العملة على صافي ربح الشركة بخصوص هذا التعامل مع الشركة التابعة.