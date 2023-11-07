"ألبا" البحرينية تدرس إمكانية الإدراج في السوق السعودية

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" أنها تدرس إمكانية الإدراج الثانوي في السوق السعودي، قبل ‬نهاية‭ ‬العام المقبل، وفق توقعات رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬خالد‭ ‬الرميح.

ويتم تداول أسهم الشركة حالياً في سوق البحرين المالي إلى جانب تداول شهادات إيداع في بورصة لندن.

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يذكر أن الصندوق السيادي للبحرين يملك 69% من الشركة، فيما تملك "سابك" حصة 21%.

يذكر أن "ألبا" جمعت 339 مليون دولار من إدراجها عام 2010. وكانت قد درست إدراجا محتملا في السعودية عام 2014، لكنها علقت الخطط للتركيز على زيادة الإنتاج.

وتعد سوق الأسهم السعودية من أكثر الأسواق نشاطًا في الشرق الأوسط، ومنذ السماح للأجانب بشراء الأسهم مباشرة في العام 2015، اجتذبت السوق بعضًا من أكبر المستثمرين العالميين.

وتعمل السوق السعودية منذ عدة سنوات على جذب الشركات المدرجة في المنطقة في مسعى للتحول إلى مركز رئيسي لتداول الأسهم في الشرق الأوسط.