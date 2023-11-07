"البحر الأحمر" توقع عقدا بـ 43.9 مليون ريال مع "مبارك مرعي للمقاولات"

وقعت شركة البحر الأحمر العالمیة عقدا مع شركة مبارك مرعي السلومي وشركاه للمقاولات لتشیید المباني الإداریة لمشروع أمیرال في مدینة الجبیل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العقد تم ترسيته وتوقيعه يوم 6 نوفمبر الجاري وتبلغ قيمته نحو 43.9 مليون ريال دون ضريبة القيمة المضافة، ومدته خمسة أشهر من تاريخ الموافقة على الرسومات التنفيذية.

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ويتضمن تصنيع وتوريد وتركيب مباني مسبقة الصنع ذات مواصفات عالية تتضمن وحدات مكتبية ومباني مساندة كمبنى الزوار ومبنى الأمن وصالة الطعام والمصلى ومبنى متعدد الاستخدامات ضمن مشروع تشیید مجمع "أمیرال"الحزمة الثامنة في مدينة الجبيل الذي يعد منشأة توسعة بتروكيميائية مستقبلية عالمية المستوى في مصفاة ساتورب في المملكة.

أوضحت أن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح اعتبارا من الربع الرابع لعام 2023م.

وشركة البحر الأحمر العالمية (RSI) هي شركة سعودية متخصصة في مجال تقديم الحلول النموذجية وبناء المجمعات الإدارية والسكنية والمستشفيات الميدانية في فترات قصيرة وإنشاء البنية التحتية اللازمة لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى تشغيل هذه المجمعات وتوفير متطلبات المعيشة أثناء فترة إشغالها من طاقة كهربائية ومياه نقية وإمدادات غذائية ومعالجة مياه الصرف الصحي.