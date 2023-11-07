"الياه سات" الإماراتية تتحول للربحية بقيمة 24.25 مليون دولار في الربع الثالث

أعلنت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية الإماراتية، اليوم، تحولها إلى الربحية في الربع الثالث من العام بنحو 24.25 مليون دولار مقابل خسائر قدرها 12.08 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام.

وفيما يخص إيرادات الربع الثالث، فقد بلغت 117.48 مليون دولار مقابل 109 ملايين دولار في نفس الفترة قبل عام بنمو 7.8%.

مادة اعلانية

وكشفت القوائم المالية التي نشرتها بورصة أبوظبي، أن الشركة حققت أرباحا قدرها 65.137 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع أرباح بقيمة 30.04 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2022 بنمو 116.8%، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبلغت إيرادات التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 322.55 مليون دولار مقارنة مع 314.58 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022، بنمو 2.53%.

والياه للاتصالات الفضائية هي المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات.