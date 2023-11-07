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سيارات تسلا
سيارات تسلا
تسلا

"تسلا" تخطط لإنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكلفة في ألمانيا

سعرها يقدر بنحو 27 ألف دولار

دبي - العربية.نت
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أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "تسلا" الأميركية المملوكة للملياردير إلون ماسك، تعتزم إنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكلفة في مصنعها بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.

ووفقاً للمصادر، فإن تكلفة السيارة ستكون حوالي 25 ألف يورو (قرابة 26.8 ألف دولار). ولم تحدد مصادر الوكالة توقيت بدء إنتاج السيارات، بالمقابل رفضت "تسلا" التعليق على هذه المعلومات، وفقاً لما نقلته "تاس" الروسية.

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يشار إلى أن أسهم تسلا فقدت الأسبوع الماضي ما يقرب من خمس قيمتها، أو 145 مليار دولار، في أقل من أسبوعين وسط مخاوف متزايدة من أن الطلب على السيارات الكهربائية بدأ يتراجع.

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