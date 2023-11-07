"لومي للتأجير" تربح 35 مليون ريال بنمو 15% في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة لومي للتأجير بنسبة 14.7% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 34.96 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 30.47 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

فيما تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 29.65% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 49.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من 2023.

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حققت شركة لومي للتأجير 50.2 مليون ريال صافي أرباح بعد استبعاد حافز الاكتتاب العام للموظفين لمرة واحدة بقيمة 15.2 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت ارتفاعا في إجمالي الإيرادات بنسبة 55%، بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 48% مما أدى إلى زيادة إجمالي هامش الربح من 29.3% (الربع الثالث-2022) إلى 32.6% (الربع الثالث-2023).

وحققت إيرادات التأجير طويل الأجل نموا بنسبة 31% نتيجة تنفيذ عقود الإيجار المبرمة في وقت سابق من العام الحالي بالإضافة إلى الإيرادات السنوية للعقود الأخرى القائمة من العام السابق.

وأيضاً حققت إيرادات التأجير قصير الأجل نموا بنسبة 33% نتيجة ارتفاع التعاملات لقطاع الشركات وأيضا ارتفاع عملاء الأفراد عن طريق القنوات الرقمية. وتعود هذه الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي بسبب زيادة تعاملات عملاء الشركات في المنطقة الشمالية.

وحققت إيرادات بيع المركبات المستعملة نموا بنسبة 140% نتيجة ارتفاع عدد المركبات المباعة خلال الفترة.

وخلال التسعة أشهر من 2023، ارتفع صافي أرباح "لومي للتأجير" بنسبة 31.67% إلى نحو 134.99 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 102.52 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.