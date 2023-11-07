أرامكو تعلن توزيع 0.46 ريال للسهم أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2023م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة، كما أعلنت الشركة عن ثاني توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022م ونتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م.

وقالت الشرك في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 110.18 ملیار ﷼ أي ما يعادل 29.38 مليار دولار أميركي يشمل توزيعات الأرباح الأساسية 73.16 ملیار ﷼، بما يوازي 19.51 ملیار دولار.

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أما توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء فتبلغ 37.02 ملیار ﷼، بما يعادل 9.87 ملیار دولار، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 241.94 مليار سهم تقريبا.

وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع نحو 0.455 ﷼، تشمل توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3024 ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بحصة 0.1530 ﷼.

وذكرت أن تاریخ الأحقیة في التوزيعات ھو 14 نوفمبر الجاري، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق، سیكون تاریخ التوزیع يوم 30 نوفمبر الجاري.

وتراجع صافي أرباح أرامكو السعودية بنسبة 23.2% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 122.19 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 159.12 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح أرامكو بنسبة 8.3% في الربع الثالث من 2023، مقابل صافي ربح نحو 112.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.