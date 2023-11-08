أرباح "الصقر للتأمين" تقفز 235% إلى 19 مليون ريال قبل الزكاة في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح شركة الصقر للتأمين التعاوني في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 235.5% إلى نحو 19 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل 5.65 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة في الربع الثالث على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في نتائج عمليات التأمين بـ 19.4 مليون ريال بسبب نمو صافي الدخل من عقود إعادة التأمين.

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كما ارتفع صافي دخل الاستثمار بـ3.7 مليون ريال، وانخفض تأثير الارتفاع في صافي الدخل قبل الزكاة بسبب العوامل المذكورة أعلاه بسبب انخفاض الإيرادات الأخرى بـ 7.1 مليون ريال وزيادة المصاريف التشغيلية الأخرى بـ 1.6 مليون ريال.

وعلى مستوى أول تسعة أشهر من العام الجاري حققت الشركة صافي ربح قبل الزكاة بقيمة 39.18 مليون ريال مقابل 55.26 مليون ريال صافي خسائر قبل الزكاة في الفترة الموازية من العام الماضي.

وعزت ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بـ 94.4 مليون ريال بنسبة ارتفاع (171%) خلال الفترة الحالية إلى نمو في نتائج عمليات التأمين بـ 74.3 مليون ريال بسبب الارتفاع في الإيرادات بـ 13.3 مليون ريال، وانخفاض تكلفة عمليات التأمين بـ 25.5 مليون ريال، وانخفاض صافي مصاريف عمليات عقود إعادة التأمين بـ 35.5 مليون ريال، بجانب ارتفاع صافي دخل الاستثمار بـ 20 مليون ريال.