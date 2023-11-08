سوق السعودية
أرباح "باعظيم التجارية" تتراجع 3.7% إلى 4 ملايين ريال في الربع الثالث
بضغط من تراجع المبيعات
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تراجعت أرباح شركة "باعظيم التجارية"، في الربع الثالث من 2023 بنسبة 3.67% إلى 3.89 مليون ريال، مقارنة بصافي أرباح بقيمة 4.04 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، في الربع المقارن من 2022.
وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة في الربع الثالث من 2023 بنسبة 17.44%، مقارنة بصافي أرباح بلغ 4.71 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023.
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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن سبب تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 4.35% إلى 60.45 مليون ريال.
وارتفعت أرباح الشركة هامشيا بنسبة 0.41% في الـ 9 أشهر الأولى من 2023، لتسجل 17.55 مليون ريال، مقارنة بأرباح بقيمة 17.48 مليون ريال في الفترة المقارنة قبل عام.
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