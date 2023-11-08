اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار باعظيم التجارية
شعار باعظيم التجارية
سوق السعودية

أرباح "باعظيم التجارية" تتراجع 3.7% إلى 4 ملايين ريال في الربع الثالث

بضغط من تراجع المبيعات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت أرباح شركة "باعظيم التجارية"، في الربع الثالث من 2023 بنسبة 3.67% إلى 3.89 مليون ريال، مقارنة بصافي أرباح بقيمة 4.04 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، في الربع المقارن من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة في الربع الثالث من 2023 بنسبة 17.44%، مقارنة بصافي أرباح بلغ 4.71 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن سبب تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 4.35% إلى 60.45 مليون ريال.

وارتفعت أرباح الشركة هامشيا بنسبة 0.41% في الـ 9 أشهر الأولى من 2023، لتسجل 17.55 مليون ريال، مقارنة بأرباح بقيمة 17.48 مليون ريال في الفترة المقارنة قبل عام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طوابير طويلة للحصول على رغيف خبز في غزة المنهكة تحت القصف والحصار طوابير طويلة للحصول على رغيف خبز في غزة المنهكة تحت القصف والحصار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط