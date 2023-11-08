ارتفاع أرباح "أديس القابضة" 283% إلى 87.4 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح شركة أديس القابضة بنسبة 283.3% إلى 87.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 22.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيراداتها نمت بنسبة 82.88% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 1.08 مليار ريال تقريبا مقابل 590 مليون ريال في الربع الموازي من عام 2022.

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وعزت الشركة زيادة صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2023 إلى النمو الكبير في الإيرادات وتعزيز إجمالي الربح نتيجة توسع عمليات المجموعة، وتحديداً في قطاع الحفر البحري، وقد انعكست هذه الزيادة في عدد منصات الحفر العاملة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

وقالت إن الزيادة في الإيرادات قابلتها زيادة جزئية في تكاليف التمويل التي تكبدتها المجموعة المرتبطة بالمشروعات الخاصة بإعادة التأهيل لمنصات الحفر والتي ستستقر بعد بدء العمل الكامل للمنصات الحفر والمتوقع خلال عام 2024، بالإضافة إلى تأثير مخصص انخفاض في قيمة المخزون التي تمت خلال نفس الربع من العام الماضي بمبلغ 20.9 مليون ريال.

وعلى مستوى أول تسعة أشهر من العام الجاري ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 60.8% إلى 283 مليون ريال مقابل 176 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 83.23% خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 3.06 مليار ريال مقابل 1.67 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2022.

وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح خلال هذه الفترة يرجع إلى النمو الكبير في الإيرادات وتعزيز إجمالي الربح نتيجة توسع عمليات المجموعة، وخاصة في قطاع الحفر البحري وقد انعكست هذه الزيادة في عدد منصات الحفر العاملة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.