ارتفاع أرباح السويدي إليكتريك المصرية 108% إلى 2.5 مليار جنيه في الربع الثالث

أعلنت شركة السويدي إليكتريك المصرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها الصافية لأكثر من مثليها مسجلة 2.5 مليار جنيه في الربع الثالث بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية، إن الإيرادات ارتفعت 66% إلى 39.17 مليار جنيه خلال الربع.

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وفي تسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قفزت الأرباح الصافية بعد خصم حقوق الأقلية 161% إلى 8.07 مليار جنيه بالمقارنة مع 3.09 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى من 2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال أحمد السويدي العضو المنتدب للشركة في البيان إن الشركة تجني ثمار حرصها على زيادة المبيعات خارج السوق المصرية عبر التوسع في أنشطة التصدير بالإضافة إلى الإدارة الفعالة لرأس المال العامل وهيكل التكاليف مما أدى لتنمية الإيرادات وتحسين معدلات الربحية.

وارتفعت إيرادات الشركة 73.9% إلى 108.8 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى من العام الجاري وبلغ هامش صافي الربح 7.4% ارتفاعا من 4.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتنشط الشركة في أكثر من 110 دولة حول العالم، بحسب البيان.