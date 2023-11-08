ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"جبل عمر" بنسبة 99.5% إلى 305.5 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة جبل عمر للتطوير بنسبة 99.5% إلى 305.46 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري بعد الزكاة والضريبة، مقابل 153.1 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري يعود إلى عدة عوامل، أولها نمو الإيرادات بنسبة 7.3% إلى 234.6 مليون ريال مقابل 218.6 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف.

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وأشارت إلى تحقيق ربح بقيمة 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال الربع الثالث من 2023، بجانب انخفاض مصاريف التشغيل بنسبة 73% والتي تعود بشكل كبير إلى عكس مخصص خسائر ائتمانية وانخفاض الرسوم الاستشارية المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية.

وخلال فترة أول تسعة أشهر من العام الجاري حققت الشركة صافي ربح بقيمة 237.5 مليون ريال مقابل صافي خسائر بقيمة نحو 158 مليون ريال في الفترة الموازية من عام 2022.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق صافي ربح في أول تسعة أشهر من العام الجاري يعود إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة التحسن القوي في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف، بالإضافة إلى نمو إيرادات المراكز التجارية.

كما تم عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 42 مليون ريال في الفترة الحالية بسبب تحسن تحصيل الذمم المدينة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بجانب تحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال الفترة الحالية.