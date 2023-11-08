اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسواق المزرعة
أسواق المزرعة
سوق السعودية

ارتفاع صافي ربح "أسواق المزرعة" 8% إلى 4.8 مليون ريال في الربع الثالث

نتيجة زيادة إيرادات قطاع المدن الترفيهية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للتسويق"أسواق المزرعة" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8.07% إلى 4.88 مليون ريال مقابل 4.52 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إيراداتها تراجعت بنسبة0.28 % إلى 429.25 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 430.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

مادة اعلانية

وعزت النمو في صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري إلى زيادة إيرادات قطاع المدن الترفيهية خلاله مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 5.9 مليون ريال، بالإضافة إلى التحكم في تكلفة إيرادات فروع أسواق المزرعة مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح للربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 9.1 مليون ريال بالرغم من الانخفاض الطفيف لإجمالي الإيرادات للربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.2 مليون ريال، رغم أن إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من العام الجاري ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 5.6 مليون ريال.

تراجع الخسائر الفصلية لـ"بترورابغ" 19% إلى 1.145 مليار ريال شركات سوق السعودية تراجع الخسائر الفصلية لـ"بترورابغ" 19% إلى 1.145 مليار ريال

وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 16.45% إلى 18.72 مليون ريال إلى 16.07مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت ارتفاع صافي الربح في هذه الفترة إلى نمو الإيرادات خلالها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 36.7 مليون ريال نتيجة زيادةإيرادات فروع أسواق المزرعة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى الزيادة في الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت إلى أن إجمالي المصاريف التشغيلية للفترة الحالية ارتفع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 16.9 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طوابير طويلة للحصول على رغيف خبز في غزة المنهكة تحت القصف والحصار طوابير طويلة للحصول على رغيف خبز في غزة المنهكة تحت القصف والحصار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط