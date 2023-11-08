ارتفاع صافي ربح "أسواق المزرعة" 8% إلى 4.8 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للتسويق"أسواق المزرعة" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8.07% إلى 4.88 مليون ريال مقابل 4.52 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إيراداتها تراجعت بنسبة0.28 % إلى 429.25 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 430.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وعزت النمو في صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري إلى زيادة إيرادات قطاع المدن الترفيهية خلاله مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 5.9 مليون ريال، بالإضافة إلى التحكم في تكلفة إيرادات فروع أسواق المزرعة مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح للربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 9.1 مليون ريال بالرغم من الانخفاض الطفيف لإجمالي الإيرادات للربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.2 مليون ريال، رغم أن إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من العام الجاري ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 5.6 مليون ريال.

وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 16.45% إلى 18.72 مليون ريال إلى 16.07مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت ارتفاع صافي الربح في هذه الفترة إلى نمو الإيرادات خلالها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 36.7 مليون ريال نتيجة زيادةإيرادات فروع أسواق المزرعة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى الزيادة في الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت إلى أن إجمالي المصاريف التشغيلية للفترة الحالية ارتفع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 16.9 مليون ريال.