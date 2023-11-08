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سوق السعودية

"العربية للتعهدات" توقع عقداً مع "صلة" لتسويق الحقوق الإعلانية لـ"بوليفارد ورلد"

بنظام مشاركة نسبة من صافي عوائد المبيعات والتسويق

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة العربية للتعهدات الفنية، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023م عقد استثمار بيع وتسويق الحقوق الإعلانية الحصرية لمشروع بوليفارد ورلد بمدينة الرياض مع ‌شركة صلة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة العقد 3 سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الطرفين وفقاً لشروط العقد وأحكامه، ويستند إلى مشاركة نسبة من قيمة العوائد المالية (صافي المبيعات والتسويق).

مادة اعلانية

تأسست شركة صلة في عام 1997م وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي،وطورت الشركة مرافق ترفيهية في جميع أنحاء المملكة ، بالإضافة إلى أنها شركة سعودية تملُك وتُدير عدداً من المواقع بما في ذلك ڤيا الرياض، بوليفارد الرياض سيتي، بوليفارد ورلد، مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات وغيرها من المواقع في مدينة جدة.

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ومن الجدير بالذكر أن منطقة بوليفارد ورلد هي منطقة ترفيهية تضُم تجارب متنوعة لـ 10 دول حول العالم وتضم كذلك أكبر بحيرة صناعية، وهي أحد المناطق التابعة لفعاليات موسم الرياض بطاقة استيعابية تصل حتى 3 آلاف زائر كل ساعة.

ويبلغ إجمالي عدد اللوحات الإعلانية 99 شاشة إعلانية رقمية من أنواع مختلفة منها لوحة ذا سفيير ذات التصميم الكروي المبتكر، وعدد 26 لوحة من نوع موبي مُصممة بأشكال إبداعية مستوحاة من مُختلف المدن حول العالم، وعدد 51 لوحة جدارية، بالإضافة إلى 5 مساحات ترويجية موزعة ضمن ممرات منطقة البوليفارد ورلد، تبلغ المساحة الإعلانية الإجمالية لهذه اللوحات الإعلانية 8779مترا مربعا.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للعقد ابتداءً من الربع الرابع من عام 2023م.

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