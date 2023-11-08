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شركة العبيكان للزجاج
شركة العبيكان للزجاج
سوق السعودية

انخفاض أرباح "العبيكان للزجاج" 64% إلى 17.7 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب تراجع أسعار البيع وارتفاع تكلفة المواد الخام

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة العبيكان للزجاج في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 64% إلى 17.7 مليون ريال مقابل 49.26 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الثالث من عام 2023 انخفضت بنسبة 27.7% إلى 93.8 مليون ريال مقابل 129.75 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

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وعزت انخفاض صافي الربح في هذا الربع إلى تراجع أسعار البيع وارتفاع تكلفة المواد الخام والمصاريف العمومية والإدارية.

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وعلى صعيد فترة أول تسعة أشهر من العام الجاري، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 53.55% إلى 71.7 مليون ريال مقابل 154.4 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت إن سبب انخفاض صافي الربح في هذه الفترة على أساس سنوي يعود إلى هبوط أسعار البيع وارتفاع تكلفة المواد الخام والمصاريف العمومية والإدارية.

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