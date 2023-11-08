تراجع أرباح "العربية للتعهدات" 4% إلى 62.9 مليون ريال في الربع الثالث

تراجع صافي ربح الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.48% إلى 62.9 مليون ريال مقابل 65.88 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي تراجعت أرباح الشركة بنسبة 26% تقريبا مقابل صافي ربح بقيم 85% في الربع الثاني من العام الجاري.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الثالث من العام 2023م ارتفعت بمعدل 18% على أساس سنوي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع الإعلانات الخارجية بمعدل 19%، كما أن لموسم العودة إلى المدارس والجامعات وحملات اليوم الوطني، بالإضافة إلى بدء موسم الجيمرز 2023 الأثر الإيجابي على ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمعدل 47% على أساس سنوي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات المهنية والاستشارية الخاصة بإتمام صفقة الاستحواذ على وكالة فادن للدعاية والإعلان.

وزادت تكاليف التمويل على أساس سنوي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع كل من مصروفات الفوائد التمويلية من القروض قصيرة الأجل وحق الاستخدام بمعدل 52% و51% على التوالي، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 23.36% إلى 238.8 مليون ريال تقريبا بعد الزكاة والضرائب، مقابل 193.57 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت إيرادات كل من قطاعي الإعلانات الخارجية والداخلية نموا بمعدل12% و5% على التوالي مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث يعكس ذلك استمرارية العربية في عمليات التحول الرقمي للأصول الإعلانية مما ساهم بدوره في ارتفاع القدرة الاستيعابية لمزيد من المعلنين.

وزادت الإيرادات الإجمالية في هذه الفترة بنسبة 12.6% إلى 910.6 مليون ريال مقابل 808.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.