خسائر"ساكو" تتقلص بنسبة 73.4% إلى 12.2 مليون ريال في الربع الثالث

تقلصت خسائر الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 73.4% إلى 12.2 مليون ريال مقابل 45.87 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن مجمل الربح بمبلغ 22.4 مليون ريال والناتج عن التحسن في البنود التجارية والكفاءة التشغيلية بالاضافة، إلى قيد مخصص المخزون بقيمة 15 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام السابق.

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وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 13.65% إلى 219.4 مليون ريال مقابل 254.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري انخفضت خسائر الشركة بنسبة 31.6%، إلى 44.6 مليون ريال مقابل 65.3مليون ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت انخفاض الخسارة خلال هذه الفترة إلى التحسن في البنود التجارية والكفاءة التشغيلية، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف التمويل.

وتراجعت إيرادات الشركة في هذه الفترة بنسبة 16.19% إلى 691.14 مليون ريال مقابل 824.6 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.