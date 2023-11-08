مصر.. جهاز سيادي يعرض الاستحواذ على حصة "الاستثمار" الكويتية بشركة عقارية

كشفت وثيقة حكومية كويتية حديثة أن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بمصر عرض الاستحواذ على حصة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية، وأن الهيئة بصدد تقييم العرض.

وأضافت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الهيئة كلفت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لتحديث دراسة القيمة العادلة لحصة الهيئة في الشركة تمهيدا لتقييم العرض.

مادة اعلانية

ولم تذكر الوثيقة الحصة التي عرض الجهاز أن يشتريها بالشركة.

والشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية التي تأسست عام 1978 مملوكة بنسبة 50% لشركة إكويتي القابضة وفقا لموقع الشركة الإلكتروني. وتملك شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقا) ومحافظة القاهرة حصة في الشركة.

وإكويتي القابضة شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهي صندوق الثروة السيادي الكويتي.

وتضم إكويتي تحت مظلتها كافة استثمارات الهيئة في مصر.

وأفادت الوثيقة أن مدينة مصر سبق وأن تقدمت بعرض للاستحواذ على حصة هيئة الاستثمار في الشركة، لكن الهيئة رفضت العرض.

وتملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية مشروعات في المعادي وهليوبوليس الجديدة من بين مناطق أخرى.