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الأنابيب السعودية
الأنابيب السعودية
سوق السعودية

"أنابيب السعودية" توقع عقداً بـ105 ملايين ريال لتوريد أنابيب لـ"تينارس جلوبال"

لمدة 8 أشهر

دبي - العربية.نت
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فازت شركة الأنابيب السعودية بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروغواي بقيمة 105 ملايين ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن العقود تمت ترسيتها وتوقيعها بتاريخ 8 نوفمبر الجاري ومدتها 8 أشهر.

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توقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع الأخير للسنة المالية 2023م والنصف الأول للسنة المالية 2024م.

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