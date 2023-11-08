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شركة أوبر
شركة أوبر
أوبر

"أوبر" تربح 394 مليون دولار من عملياتها في الربع الثالث

الإيرادات الفصلية للشركة 9.3 مليار دولار بزيادة 11% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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سجلت شركة أوبر أرباحا من عملياتها بقيمة 394 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بخسائر بلغت 495 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تأتي هذه الأرباح على خلفية نمو الطلب على الرحلات والتوصيل إلى جانب زيادة عدد السائقين، حيث سجلت الشركة نموا في إجمالي الرحلات بـ 25% في الربع الثالث.

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وسجلت الإيرادات الفصلية للشركة 9.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، إلا أن ذلك قد خالف توقعات المحللين وكان أبطأ وتيرة نمو في 10 أرباع.

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وتوقعت الشركة أن تسجل الشركة مبلغا يتراوح ما بين 36.5 مليار دولار و 37.5 مليار دولار في الربع الرابع من إجمالي حجوزاتها، التي تشمل الرحلات والتوصيل والشحن، وأن تسجل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء رقماً قياسياً يتراوح ما بين 1.18 مليار دولار و 1.24 مليار دولار.

يُذكر أن مكاسب السهم قد وصلت إلى نحو 95% العام الحالي.

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