"بنان العقارية" تجدد تأجير مبنى "الأوفال المكتبي" مع "اتحاد اتصالات" بـ 62 مليون ريال
لمدة 5 سنوات هجرية
جددت شركة بنان العقارية عقد مبنى الأوفال المكتبي في حي العليا في مدينة الرياض، لمدة 5 سنوات هجرية مع شركة"اتحاد اتصالات".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن العقد تم توقيعه بتاريخ الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري وتبلغ قيمته 62 مليون ريال، ويتضمن تأجير مبنى الأوفال المكتبي بالكامل في حي العليا في مدينة الرياض لشركة بنان العقارية.
وذكرت أن قيمة الإيجار السنوي 12.4 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة تسدد على دفعه واحدة كل سنة هجرية.
وتبدأ فترة الإيجار في 26 ربيع الثاني 1445 هـ الموافق 10 نوفمبر 2023م وينتهي في 25 ربيع الثاني 1450هـ الموافق 15 سبتمبر 2028م
وتوقعت الشركة أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي ينعكس على إيراداتها ونتائجها اعتباراً من الربع الرابع من العام المالي الجاري 2023.
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