اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جازادكو_
جازادكو
سوق السعودية

"جازادكو" تحقق 5.46 مليون ريال صافي ربح في الربع الثالث

بسبب زيادة مبيعات الروبيان في السوق المحلية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجلت شركة جازان للطاقة والتنمية"جازادكو" صافي ربح بقيمة 5.46 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بقيمة 1.08مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربع سنوي تراجع صافي ربح الشركة في الربع الثالث من 2023 بنسبة 52% مقابل الربع الثاني من العام ذاته الذي شهد تحقيق صافي ربح بقيمة 11.4مليون ريال.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة مبيعات الروبيان في السوق المحلية، والذي بدوره حقق ارتفاع في كل من الإيرادات بنسبة 31% وإجمالي الربح بنسبة 21% والربح التشغيلي بنسبة 1256% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

أرباح "باعظيم التجارية" تتراجع 3.7% إلى 4 ملايين ريال في الربع الثالث شركات سوق السعودية أرباح "باعظيم التجارية" تتراجع 3.7% إلى 4 ملايين ريال في الربع الثالث

وتراجع صافي ربح الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة31.57% إلى 18.64 مليون ريال مقابل 27.24 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق أرباح ناتجة عن بيع أصل ثابت (أرض بمنطقة خبت الفلق بجازان) وبصافي ربح قيمته 31 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 72.28 مليون ريال في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنمو نسبته 26% على أساس سنوي، مقابل 57.39 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طوابير طويلة للحصول على رغيف خبز في غزة المنهكة تحت القصف والحصار طوابير طويلة للحصول على رغيف خبز في غزة المنهكة تحت القصف والحصار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط