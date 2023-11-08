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"سيركل إنترنت فاينانشال" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام
تقييمها بلغ 9 مليارات دولار العام الماضي
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أعلنت شركة "Circle Internet Financial" المصدرة للعملة المشفرة المستقرة "USDC" عزمها طرح أسهمها للاكتتاب العام في 2024 بحسب مصادر لوكالة "بلومبرغ".
وفيما من غير الواضح ما هو التقييم الذي قد تسعى إليه الشركة في طرحها العام الأولي، إلا أن تقييمها في 2022 بلغ 9 مليارات دولار ، عندما حاولت الإدراج من خلال الاندماج مع شركة خاصة لأغراض الاستحواذ "SPAC" وهي شركة "Concord Acquisition".
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وقد جمعت شركة "Circle Internet Financial" الأموال من المستثمرين بمن فيهم "Goldman Sachs" و"General Catalyst Partners" و"Fidelity Management AND RESEARCH" إضافة إلى" Marshall Wace" وكانت الشركة قد كشفت سابقاً أن لديها 3.3 مليار دولار من الانكشاف على بنك "Silicon Valley" المتعثر.
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