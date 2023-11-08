"مبكو" تتكبد 20.29 مليون ريال صافي خسائر في الربع الثالث

تكبدت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق"مبكو" صافي خسائر بقيمة 20.29 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل صافي ربح بقيمة 54.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي لصافي الخسارة للربع الثالث من 2023 يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 24% إلى 229.18 مليون ريال مقابل 303.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، نتيجة انخفاض أسعار البيع لجميع منتجات الشركة نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار منتجات ورق التعبئة و التغليف مما أدى إلى انخفاض هامش مجمل الربح من 40% إلى 10% رغم ارتفاع حجم المبيعات في الربع الثالث من العام المالي 2023 مقابل الربع الثالث من العام المالي 2022.

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و ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 13% نتيجة زيادة التكاليف الإنتاجية خاصة تكاليف الصيانة التي أثرت علي وفرات تكاليف المواد الخام.

وسجلت الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري صافي خسائر بقيمة 50.15 مليون ريال مقابل صافي ربح بقيمة 246.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت تسجيل خسائر في هذه الفترة إلي انخفاض الإيرادات بنسبة 33% لتراجع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار منتجات ورق التعبئة و التغليف،و زيادة تكلفة المبيعات مرتبطة بارتفاع تكاليف الصيانة على الرغم من توفير تكاليف المواد الخام. ونتيجة لذلك، تراجع مجمل الربح بمقدار 344 مليون ريال.