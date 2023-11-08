"هواوي" تطيح بـ"إنفيديا" وتفوز بتوريد شرائح ذكاء اصطناعي لـ"بيدو"

فازت شركة هواوي الصينية بطلبية كبيرة لشرائح الذكاء الاصطناعي من شركة التكنولوجيا الصينية بيدو العام الحالي، وذلك بعد القيود الأميركية على مبيعات الرقائق من "إنفيديا" إلى الصين.

قامت "هواوي" ببناء خط لشرائح الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الأربع الماضية. كانت "هواوي" كشفت لأول مرة عن شريحة Ascend 910 في عام 2018 وتم إطلاق الشريحة رسميا عام 2019.

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وأطلقت شريحة Ascend 910 كجزء من استراتيجية بناء مجموعة متكاملة من الذكاء الاصطناعي. لكنها فشلت في الحد من هيمنة رقائق إنفيديا داخل الصين وخارجها، وأصدرت "إنفيديا" شرائح A100 وH100 في عامي 2020 و2022 على التوالي.

واستحوذت على غالبية حصة سوق شرائح الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. ولم تعلن "هواوي" رسميا عن شريحة Ascend 910B وهو إصدار أحدث من 910.

وظهرت تفاصيل شريحة Ascend 910B في التعليقات العامة لبعض الشركات وكذلك على موقع هواوي. وقدرات شريحة Ascend 910B قابلة للمقارنة مع شرائح A100 من إنفيديا.

وطلبت "بيدو" 1600 شريحة هواوي Ascend 910B في أغسطس.

فيما يعتبر انتزاع حصة سوقية من إنفيديا في قطاع الرقائق فوزا لشركة هواوي على عقوبات أميركا.

وتبلغ قيمة سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين 7 مليارات دولار، بحسب رويترز.