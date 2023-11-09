أرباح "البابطين" تقفز 136% إلى 43.4 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" بنسبة 135.87% في الربع الثالث من العام 2023، إلى 43.4مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 18.4مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى الزيادة في المبيعات وانخفاض التكلفة.

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وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح شركة البابطين للطاقة في الربع الثالث من 2023، بنسبة 6.63%، مقارنة بصافي أرباح بلغت 40.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، قفزت أرباح شركة البابطين للطاقة بنسبة 155.19% إلى 98.25 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح 38.5مليون ريال في الفترة المقارنة من عام 2022.

وقالت إن سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال هذه الفترة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة زيادة في المبيعات بنسبة 28% وارتفاع هامش الربح بنسبة 3.9%، مما أدى إلى زيادة الربح من التشغيل بنسبة 95% وذلك على الرغم من زيادة تكاليف التمويل.

وارتفعت إيرادات الشركة فى أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 27.6% إلى 1.92مليار ريال مقابل 1.51 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.