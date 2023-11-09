ارتفاع أرباح "سينومي سنترز" 11% إلى 294 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" بنسبة 11.09% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 293.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 264.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، تراجع صافي أرباح "سينومي سنترز" بنسبة 12.9% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 337.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الزيادة في صافي الربح خلال الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، تعود إلى تسجيل الإيرادات انخفاضا ضئيلا بنسبة بلغت 1.1% على أساس سنوي لتصل إلى 567.7 مليون ريال للربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 573.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022، ما يعكس انخفاضا طفيفا في مستويات الإشغال.

وأضافت أنه بالمقابل، سجلت مصادر الإيرادات الأخرى تحسنا على أساس سنوي، بما في ذلك المبيعات الإعلامية، التي حققت نموا بنسبة 17.4% على أساس سنوي لتصل إلى 24.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 20.8 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022.

وانخفض إجمالي الربح 4.5% على أساس سنوي ليصل إلى 462.8 مليون ريال، مع تأثر التكاليف المباشرة بارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة بمقدار 4 ملايين ريال وبارتفاع نفقات التأمين بقيمة 5.8 مليون ريال.

وأشارت إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بنسبة 8.2% لتصل إلى 398.2 مليون ريال في الربع الثالث مقارنةً بـ 368.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022، حيث وصل صافي أرباح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية إلى 60.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023، مقارنةً بخسارة صافية بالقيمة العادلة بلغت 4.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022.

وارتفع صافي أرباح "سينومي سنترز" بنسبة 64.04% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 1.018 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 621 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.