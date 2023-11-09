الخسائر الفصلية لـ"البحر الأحمر" تتقلص بنسبة 72% إلى 15.6 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية "البحر الأحمر" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 72.3% إلى 15.6 مليون ريال، مقابل 56.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثالث من العام نمت بنسبة 36.24% إلى 121.8 مليون ريال مقابل 89.4 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

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وعزت الشركة تراجع خسائرها إلى زيادة المبيعات ومبادرة تحسين التكلفة المتخذة على وجه التحديد على تكلفة المبيعات والمصروفات العامة والبيعية والإدارية، مما أدى إلى تحقيق إجمالي ربح قدره 5 ملايين ريال مقارنة مع صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة. إجمالي خسارة قدرها 63.1 مليون ريال ، بتحسن قدره 108%.

وقالت إن هذا التحسن أدى في النهاية إلى خفض صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة من 56.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 15.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري بتحسن نسبته 72.3%.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تقلصت خسائر الشركة بنسبة 55.8%، إلى 54.7 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 123.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة في أول تسعة أشهر يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات ومبادرة تحسين التكلفة المتخذة على وجه التحديد تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية والبيعية والإدارية، مما أدى إلى تحقيق إجمالي ربح قدره 5 ملايين ريال مقارنة بإجمالي خسارة 63.2 مليون ريال، مما يدل على تحسن كبير، ومن ثم انخفض صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة من 123.8 مليون ريال في أول تسعة أشهر من العام الماضي إلى 54.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الجاري.