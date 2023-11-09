انخفاض أرباح"مهارة" 60% في الربع الثالث إلى 24.6 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة مهارة للموارد البشرية"مهارة" بنسبة 60.28% إلى 24.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 61.93 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة على أساس ربع سنوي بنسبة 37.4% مقابل 39.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الشركة حققت ارتفاعا بالإيرادات بنسبة 13% إلى 471.5 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق مدعومة بتحسن إيرادات بعض القطاعات الرئيسية للشركة وهي قطاع الأعمال وقطاع خدمات الساعة بنسب 22%، 18% على التوالي وذلك نتيجة لزيادة متوسط أعداد القوى العاملة بنسبة 16% والعقود الاستراتيجية الموقعة مع العملاء، كما ارتفعت إيرادات قطاعات الشركة اللوجستية والقطاعات الأخرى بنسب 397%، 404% على التوالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لتوقيع عقود جديدة في هذه القطاعات.

بينما انخفضت ايرادات قطاع الأفراد (خدمات المقيمة) بنسبة 18% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لتطبيق سقف الأسعار للخدمات وفقا للأنظمة والتشريعات الصادرة والذي أثر على متوسط الأسعار، وانخفاض في إيرادات إدارة المرافق بنسبة 19% نتيجة إلى إعادة هيكلة بعض العقود غير المربحة والتي ساهمت بتحسين نتائجها في الربع الثالث من 2023.

وذكرت أن انخفاض صافي الدخل الموحد العائد لمساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام الجاري تأثر نتيجة انخفاض مجمل الربح العام للشركة بنسبة 3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق متأثرا بشكل رئيسي بتأثر مجمل الربح في قطاع الأفراد نتيجة لانخفاض الإيرادات وانخفاض متوسط أعداد القوى العاملة.

وتضمنت نتائج الربع الثالث من العام الجاري أرباحا من الاستثمارات في الشركات الزميلة والتي بلغت 14 مليون ريال بإنخفاض مبلغ 21 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تضمين أرباح التسعة أشهر من العام السابق لأعمال الشركات التي تم استكمال الاستحواذ عليها خلال الربع الثالث من عام 2022 (شركة درع الرعاية القابضة، شركة النظم الصحية) كأرباح استثمارات في شركات زميلة والتي بلغت 35 مليون ريال.

كما ارتفعت تكاليف التمويل الخاصة بالاستحواذات التي تمت خلال الربع الثالث من العام 2022 بمبلغ 8 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بحكم ان الاستحواذات تمت في نهاية شهر أغسطس 2022 مما تم احتساب نسبة الاقتراض عن شهر سبتمبر 2022 من كامل الربع المماثل من العام السابق.

وارتفع مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 9.1 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.

و تضمنت النتائج انخفاض في قيمة الشهرة الخاصة في احدى الشركات التابعة بمبلغ 1.1 مليون ريال.

وانخفض صافي ربح شركة مهارة للموارد البشرية فى التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 11.9% إلى 100.3 مليون ريال مقابل 113.94 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الانخفاض في صافي الربح لتلك الفترة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية بقيمة 4 ملايين ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وارتفاع مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 12.2 مليون ريال بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.

كما بلغت تكاليف التمويل الخاصة بالاستحواذات الجديدة 28 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق البالغة 2 مليون ريال نتيجة لتضمن العام الجاري تكاليف التمويل للتسعة أشهر من عام 2023 مقابل تكاليف التمويل لشهر واحد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي (سبتمبر 2022) وذلك عن استكمال الاستحواذات في الربع الثالث من العام الماضي.

و تضمنت النتائج أيضا انخفاض في قيمة الشهرة الخاصة في إحدى الشركات التابعة بمبلغ 1.1 مليون ريال.

وانخفضت أيضا الأرباح من الاستثمارات في أدوات مالية من خلال الربح أو الخسارة خلال الفترة من العام الحالى بقيمة 3 ملايين ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.