انكماش الخسائر الفصلية لـ"مجموعة فتيحي" بنسبة 88% إلى 2.4 مليون ريال

انكمش صافي خسائر مجموعة فتيحي القابضة "مجموعة فتيحي"في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 88.3%،إلى 2.4 مليون ريال مقابل صافي خسائر بقيمة 20.77 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في تحقيق خسائر خلال الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي يعود إلى تحقيق أرباح من حصة الشركة في نتائج أعمال شركة زميلة بمبلغ 2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بتحقيق خسائر بمبلغ 18 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022.

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وعلى مستوي أول تسعة أشهر من العام الجاري حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 4.04 مليون ريال، مقابل صافي خسائر بقيمة 3.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزت تحقيق صافي ربح في هذه الفترة إلى تحقيق أرباح من حصة الشركة في نتائج أعمال شركة زميلة بمبلغ 4.4 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2023م، مقارنة بتحقيق خسائر بمبلغ 13.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2022م.

وحققت الشركة أرباح تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 0.18 مليون ريال خلال الفترة من عام 2023م، مقارنة بعدم تحقيق أرباح خلال الفترة المماثلة من عام 2022م.

وارتفع مجمل ربح المبيعات بنسبة 3.2% حيث بلغ 15.9 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2023، مقارنة بمبلغ 15.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2022.