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أسمنت نجران
أسمنت نجران
سوق السعودية

تراجع أرباح"أسمنت نجران" 49.7% إلى 14 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف التمويل

دبي - العربية.نت
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انخفض صافي ربح شركة أسمنت نجران في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 49.7% إلى 14 مليون ريال مقابل 27.87 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثالث تراجعت بنسبة 10.84% إلى 113.8 مليون ريال مقابل 127.68 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وذكرت أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف التمويل.

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وتراجع صافي ربح الشركة بنسبة 21.82% في أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 50.36 مليون ريال مقابل 64.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض كمية المبيعات.

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