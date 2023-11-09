تراجع أرباح"أسمنت نجران" 49.7% إلى 14 مليون ريال في الربع الثالث

انخفض صافي ربح شركة أسمنت نجران في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 49.7% إلى 14 مليون ريال مقابل 27.87 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثالث تراجعت بنسبة 10.84% إلى 113.8 مليون ريال مقابل 127.68 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وذكرت أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف التمويل.

وتراجع صافي ربح الشركة بنسبة 21.82% في أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 50.36 مليون ريال مقابل 64.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض كمية المبيعات.