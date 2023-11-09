تراجع أرباح "السيف غاليري" 44.5% إلى 15.3 مليون ريال بالربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بنسبة 44.49% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 15.27 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 27.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، انخفض صافي أرباح "السيف غاليري" بنسبة 0.08% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 15.28 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إجمالي المبيعات بنسبة 9.67% بالرغم من تحسن نسبة هوامش الربح وارتفاعها بنسبة 2.55%.

ويعود كذلك إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 32.8% والناتجة عن مصاريف تسويقية غير متكرره تتعلق بالافتتاحات وترويج للفروع الجديدة في الكويت والإمارات وعدة فروع جديدة في المملكة، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف المتعلقة بتكلفة تمويل عقود الإيجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.

وانخفض صافي أرباح "السيف غاليري" بنسبة 20.28% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 81.09 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 101.72 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.