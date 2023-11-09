خسائر"أيان للاستثمار" تتفاقم 235% إلى 56.33 مليون ريال في الربع الثالث

ازدادت خسائر شركة أيان للاستثمار في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 235.25% إلى56.33 مليون ريال مقابل 16.8 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيراداتها في الربع الثالث من هذا العام نمت بنسبة 37.8%، إلى 93.88 مليون ريال مقابل 68.13 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وعزت ارتفاع الخسائر إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات كنسبة إلى الإيرادات، وزيادة مصروفات البيع والتسويق، وارتفاع التكاليف التمويلية، كما أنها خلال الربع الثالث لم تستلم الشركة أي توزيعات أرباح.

وتكبدت خسائر من نتائج شركة زميلة مقابل تحقيق أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق.

وفي أول تسعة أشهر من العام الجاري تفاقمت خسائر الشركة بنسبة 881% إلى 145.5 مليون ريال مقابل 14.83 مليون ريال، وهو ما عزته الشركة لعدة أسباب أبرزها ارتفاع تكلفة الإيرادات كنسبة إلى الإيرادات، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وكذلك مصروفات البيع والتسويق.

كما ارتفعت التكاليف التمويلية، وانخفضت إيرادات توزيعات الأرباح، وانخفضت أرباح حصة الشركة من نتائج شركة زميلة، ولم تحقق الشركة أرباحا من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وقالت الشركة إنه تزامناً مع إعلان القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 (تسعة أشهر) فقد تم تبليغ مجلس الإدارة بتاريخ 9 نوفمبر لعام 2023م عن وصول الخسائر المتراكمة إلى 186.14 مليون ريال وذلك بتاريخ 30 سبتمبر لعام 2023 حيث تمثل 23.1% من رأس مال الشركة ويعود سبب ذلك إلى عدم تحقيق مستشفى السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة ) الإيرادات التي تغطي النفقات التشغيلية للمستشفى.

والجدير بالذكر بأنه قد تم افتتاح المستشفى في شهر أكتوبر عام 2022، وبتاريخ 28 أغسطس لعام 2023 قد أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 200 مليون ريال، وسوف يتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.