خسائر "السعودية للأسماك" ترتفع 30% إلى 34.4 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للأسماك "الأسماك" بنسبة 30.34% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 34.38 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 26.38 مليون ريال في الربع المقارن من 2022.

وعلى أساس ربعي، زادت خسائر الشركة في الربع الثالث بنسبة 34.84%، مقارنة بخسائر بقيمة 25.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع خسائر الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع كلفة الإنتاج في مزرعة الروبيان ‏والأسماك وخسارة نتيجة تقييم الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة.‏

‏وتابعت "‏الخسارة التشغيلية ارتفعت بنسبة 30% بسبب اثبات مخصصات إضافية ‏مقابل المخزون".‏

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 16.53% في الـ9 أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 39.33 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 33.75 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2022.