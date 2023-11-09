خسائر "نماء للكيماويات" تتفاقم في الربع الثالث بنسبة 829% إلى 49.9 مليون ريال

تفاقمت خسائر شركة نماء للكيماويات السعودية بنسبة 829% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023 إلى 49.9 مليون ريال، مقابل 5.36 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"إن إيراداتها في الربع الثالث من العام الجاري تراجعت بنسبة 32.49 مليون ريال إلى 89.31 مليون ريال، مقابل 132.49 مليون ريال.

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وأوضحت أن سبب زيادة صافي الخسارة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجاتها جراء استمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي، بجانب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، رغم ارتفاع الكميات المباعة من المنتجات الرئيسية بنسبة 7%.

وفي أول تسعة أشهر من العام الجاري تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 95 مليون ريال مقبل تحقيق أرباح بقيمة 54.71 في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الشركة تكبدها صافي خسارة في هذه الفترة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بسبب استمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي نتيجة لتشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي.

كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية نتيجة زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها،وارتفاع المصروفات البنكية نتيجة لزيادة التسهيلات البنكية،وانخفاض مبيعات الخردة.

وأشارت إلى أن تحقيق الخسائر جاء بالرغم من زيادة الكميات المباعة خلال الفترة بنسبة 13% وانخفاض مصاريف الشحن بسبب تحسن أسعار الشحن.

وبلغت الأرباح المبقاه والإحتياطي النظامي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م 55.9 مليون ريال و6.4 مليون ريال على التوالي، ما يمثل في المجمل 27% من رأس المال،كما أنها انخفضت بنسبة 41% مقارنة بإجمالي الأرباح المبقاه والإحتياطي النظامي للعام السابق نتيجة استمرار انخفاض أسعار بيع المنتجات واستمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي نتيجة لتشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي وتأثيرها على انخفاض الطلب.