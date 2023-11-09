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إعمار العقارية
إعمار العقارية
إعمار

نمو أرباح "إعمار العقارية" 42% إلى 8.2 مليار درهم في 9 أشهر

سجلت إيرادات بلغت 18.4 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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سجلت إعمار العقارية إيرادات بلغت 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغ صافي الأرباح 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، بنمو 42% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة النمو في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الخميس، إلى الأداء الثابت في القطاع السياحي وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، بالإضافة إلى الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي.

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وحققت الشركة مبيعات عقارية قيمتها 31.1 مليار درهم (8.5 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من 2023، بنمو 16% على أساس سنوي.

وبلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية 69.5 مليار درهم (18.9 مليار دولار) والتي ستسجل كإيرادات خلال السنوات القادمة.

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