نمو الأرباح الفصلية لـ"المملكة القابضة" 10% إلى 391.2 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة "المملكة القابضة" بنسبة 10.25% في الربع الثالث من 2023، إلى 391.17مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي أرباح نحو 354.8مليون ريال في الربع الثالث من 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى الارتفاع في مكاسب أخرى- صافي، والارتفاع في الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، ونمو إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في الإيرادات المالية، بالإضافة إلى الانخفاض في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل.

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وذكرت أن صافي الربح نما بالرغم من ارتفاع النفقات المالية، انخفاض دخل توزيعات الأرباح، ارتفاع مصروف الزكاة، ارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.

وعلى مستوى أول تسعة أشهر من العام الجاري تراجعت أرباح شركة المملكة القابضة بنسبة 87.23% إلى 856.17 مليون ريال مقابل 6.7 مليار ريال.

و عزت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح إلى عدم وجود مكاسب من البيع الجزئي للشركة المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق، الارتفاع في النفقات المالية، الارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.

كما أشارت إلى انخفاض في ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية بالإضافة إلى الارتفاع في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل،على الرغم من الارتفاع في الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، الارتفاع في مكاسب أخرى.

وارتفعت إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، الارتفاع في الإيرادات المالية، الانخفاض في مصروف الزكاة بالإضافة إلى الارتفاع في دخل توزيعات الأرباح.

ونمت إيرادات الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 5.63% إلى 1.97 مليار ريال مقابل 1.86 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.