سوق السعودية
"أسمنت تبوك" تتحول للخسارة بـ 4.15 مليون ريال بالربع الثالث
أرباحا في 9 أشهر تنمو 648.7%
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تحولت شركة أسمنت تبوك إلى الخسارة في الربع الثالث من 2023، بنحو 4.15 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 7.79 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، في الربع المماثل من 2022، ومقابل صافي ربح نحو 9.97 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بصافي ربح للربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات، وانخفاض متوسط اسعار البيع .
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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي أرباح "أسمنت تبوك" بنسبة 648.7% إلى نحو 25.16 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 3.36 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.
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