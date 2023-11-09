"إنفيديا" تخطط لإصدار 3 شرائح جديدة لبكين رغم التوترات الأميركية الصينية

تخطط شركة "إنفيديا" لإصدار 3 شرائح جديدة للصين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الخميس، بعد أسابيع من منع الولايات المتحدة لها من بيع شريحتين متطورتين للذكاء الاصطناعي وواحدة من أفضل شرائح الألعاب الخاصة بها للشركات الصينية.

قال "STAR Market Daily"، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن الرقائق تسمى HGX H20 وL20 PCIe وL2 PCIe وإن "إنفيديا" يمكن أن تعلن عنها في 16 نوفمبر على أقرب تقدير.

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وفي الشهر الماضي، قالت شركة رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية إن قيود التصدير الجديدة التي أعلنتها واشنطن ستمنعها من بيع اثنتين من شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة المعدلة، A800 وH800، وكلاهما تم تصنيعهما للسوق الصينية العام الماضي للامتثال لقواعد التصدير السابقة.

وأضافت أن إحدى شرائح الألعاب الأفضل في الشركة، وهي شريحة L40S، التي أعلنت عنها في أغسطس، ستتأثر أيضًا.

وفي 24 أكتوبر، قالت "إنفيديا" إن هذه القيود ستدخل حيز التنفيذ على الفور، حيث قام المنظمون الأميركيون بتسريع الموعد النهائي الأساسي.

استحوذت "إنفيديا" على أكثر من 90% من حصة سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين البالغة قيمتها 7 مليارات دولار، وقال محللون إن القيود الأميركية من المرجح أن تخلق فرصًا للشركات المحلية مثل "هواوي" لتحقيق نجاحات.

قالت مصادر إن شركة الإنترنت الصينية "بايدو" قدمت طلبًا كبيرًا لرقائق هواوي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هذا العام. وقال أحدهم إن "بايدو" فعلت ذلك قبل الإعلان عن القيود الأميركية حيث كانت تستعد للمستقبل عندما لن تكون قادرة على الشراء من "إنفيديا".