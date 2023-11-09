"سينومي ريتيل" تتحول للخسارة بـ 202.9 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" للخسارة في الربع الثالث من العام الحالي، بنحو 202.9 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 21.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثالث من العام 2022، ومقابل 155.5 مليون ريال أرباح في الربع الثاني من 2023.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أرجعت "سينومي ريتيل" التحول للخسارة فصلية على أساس سنوي، إلى عدة عوامل منها انخفاض الإيرادات بنسبة 13.6% على أساس سنوي لتسجل 1.19 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تباطؤ معدلات الإنفاق في منافذ التجزئة بسبب التأثيرات الموسمية وزيادة الحسومات في السوق السعودية الأساسية. ويستمر تنفيذ برنامج تعزيز الكفاءة التشغيلية مع تقليص "سينومي ريتيل" عدد متاجرها بنسبة 20.1% محليًا و12.5% دوليًا.

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وأشارت إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 61.1% على أساس سنوي من 182.2 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2022 ليصل إلى 70.9 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023. إضافة إلى انخفاض تكلفة السلع المباعة، وهي البند الأهم، بنسبة 3% فقط، وقد تجاوزه الانخفاض في الإيرادات.

وارتفعت مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعامة بنسبة 6.0% لتصل إلى 120.7 مليون ريال مقابل 113.8 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2022. فيما انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 8.8% مقابل ارتفاع بنسبة 16.2% في المصاريف العامة والإدارية، والذي يعزى إلى عدد من البنود غير المتكررة.

وسجل صافي تكاليف التمويل نموًا بنسبة 216.6% على أساس سنوي ليصل إلى 104.8 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 33.1 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الارتفاع في أسعار الفائدة على أساس سنوي.

وتحولت الشركة للخسارة في التسعة أشهر الأولى من 2023، بنحو 89.1 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 19.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 319.36 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2023، تعادل نسبة 27.8% من رأس المال البالغ 1.148 مليار ريال.