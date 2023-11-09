"فوري" المصرية توضح حقيقة تعرضها لهجوم سيبراني واختراق أنظمتها

أصدرت شركة "فوري" المصرية لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اليوم الخميس، بياناً حول شائعات تناولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم سيبراني أو اختراق لنظامها المعلوماتي.

وأكدت الشركة على كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونيا، وأنه لا صحة لأي شائعات، وفقاً للبيان.

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وأشارت إلى أنها قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها، فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات.

ونوهت إلى أنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، مؤكدة أنها تطبق أعلي معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.

يشار إلى أن شركة "فوري" المصرية، كانت ضمن قائمة أفضل 200 شركة تكنولوجيا مالية عالمية.

وتضم القائمة التي أصدرتها شبكة "CNBC"، وشركة أبحاث السوق المستقلة "Statista"، أغسطس/آب الماضي، مجموعة من الشركات التي تبني منتجات وخدمات مبتكرة وممكّنة للتكنولوجيا والتي تتعلق بمجالات التمويل. وكشفت القائمة عن وجود شركتين عربيتين هما "فوري" المصرية، و"Beehive" الإماراتية.

اتفاق مع شركة للأمن السيبراني

من ناحية أخرى نقلت "وكالة أنباء العالم العربي" عن مسؤول بالشركة قوله إن الشركة اتفقت بشكل عاجل مع شركة متخصصة في الأمن السيبراني للكشف على أنظمة "فوري" المتعلقة بتشغيل المدفوعات الإلكترونية لإعداد تقرير حول ما تردد عن تعرضها للقرصنة.

وترددت أنباء في وقت سابق اليوم حول تعرض أنظمة فوري للقرصنة وهو ما نفته الشركة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لـ"AWP" إن شركة الأمن السيبراني ستصدر تقريرها المحايد خلال يومين، مضيفا أن فوري ستعلن نتائجه على الفور "لطمأنة عملائها".

وأغلق سهم الشركة بالبورصة المصرية منخفضا حوالي 5% اليوم.