"كيمانول" تتكبد 24.6 مليون ريال صافي خسائر في الربع الثالث

تكبدت شركة كيمائيات الميثانول"كيمانول" صافي خسائر بقيمة 24.6 مليون ريال تقريبا في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح بقيمة 27.55 مليون ريال في الربع الموازي من العام الماضي.

وقالت "كيمانول" في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري تراجعت بنسبة 24.62% إلى 180.77 مقابل 239.81 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وأوضحت أن سبب الخسائر خلال الربع الثال من 2023، مقارنةً بأرباح الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض الكبير في متوسط أسعار بيع المنتجات الرئيسية، موضحة أن نسبة الانخفاض في متوسط أسعار البيع كانت أعلى من انخفاض أسعار شراء المواد الخام الرئيسية.

أضافت أنه على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة من المنتجات خلال الربع الثالث بنسبة 32% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلا أن التأثير قابله انخفاض في متوسط أسعار البيع بنسبة 43% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى مستوى أول تسعة أشهر من العام الجاري تحولت الشركة إلى تسجيل صافي خسائر بقيمة 83.62 مليون ريال مقابل صافي ربح بقيمة 222.38 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب الخسائر خلال هذه الفترة مقارنةً بأرباح الفترة المماثلة من العام السابق بصفة أساسية إلى الانخفاض الكبير في متوسط أسعار بيع المنتجات الرئيسية بنسبة 40% على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة خلال الفترة الحالية بنسبة 7% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت أن نسبة الانخفاض في متوسط أسعار البيع كانت أعلى من انخفاض أسعار شراء المواد الخام الرئيسية.