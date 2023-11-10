أدنوك للحفر وألفا ظبي تعلنان شراكة استثمارية لاستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار

قالت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي في بيان، اليوم الجمعة، إنهما ستؤسسان شراكة استراتيجية لاستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار للاستحواذ على شركات بإمكانات تكنولوجية في مجالات الطاقة وخدمات حقول النفط.

وكانت شركة أدنوك للحفر، أعلنت أن مجلس إدارتها أصدر قرارا بالموافقة على تسهيل قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.84 مليار درهم.

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وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "سيتم استخدام تسهيل القرض لأجل سداد القرض المشترك الحالي بمبلغ متساوٍ، والذي ينتهي في نوفمبر 2023، في حين أن التسهيل المتجدد الجديد (بالدرهم الإماراتي) سوف يمول نمو الشركة ورأس المال المرتبط به".

و"أدنوك للحفر" شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وتتمثل مهمتها في حفر الآبار لمساعدة أدنوك في الوصول إلى احتياطيات الإمارات من النفط والغاز.