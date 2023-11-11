"أسترازينيكا" تسعى لإنتاج دواء منخفض التكلفة لعلاج الوزن الزائد

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية "أسترازينيكا" باسكال سوريوت، إن شركته تهدف لتوفير المزيد من الأدوية بأسعار معقولة للأشخاص الذين يحتاجون إلى فقدان قدر من الوزن لأسباب صحية، وليس بالضرورة أن يعانوا من السمنة.

وأوضح أن الشركة تهدف إلى إنتاج حبة واحدة يوميًا تكون أقل تكلفة من أدوية السمنة القابلة للحقن مما سيسمح ببيعها بسعر أقل بكثير من تلك الأدوية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 1000 دولار شهريًا في الولايات المتحدة.

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وأضاف سوريوت، أنه "إذا نجح فسيتم تسعير الدواء عند مستوى يجعل فقدان الوزن في متناول الجميع، وسيتم تسويقه في جميع أنحاء العالم"، وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ.

وأوضح سوريوت أن المبيعات العالمية لأدوية السمنة قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، إذا تم استيعاب العملاء الذين يدفعون نقدًا ويسعون إلى فقدان الوزن لتحسين شكلهم الجمالي، ولا يمكنهم الحصول على الوصفات الطبية التي يغطيها التأمين.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان شركة الأدوية البريطانية عن صفقة لتطوير حبوب لعلاج السمنة مع شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية " إيكوجين".

وقال سوريوت إن الوقت لم يفت بعد لدخول المنافسين الآخرين والفوز بجزء كبير من السوق.