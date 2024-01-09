"غوغل" أمام دعوة قانونية بمليارات الدولارات

من المقرر أن تمثل شركة "غوغل"، التابعة لشركة "ألفابت"، أمام هيئة محلفي الفيدرالي في بوسطن الثلاثاء في محاكمة بشأن اتهامات بأن المعالجات التي تستخدمها لتشغيل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنتجات الرئيسية تنتهك براءات اختراع شركة في قطاع علوم الكمبيوتر.

تدعي شركة "Singular Computing"، التي أسسها عالم الكمبيوتر جوزيف بيتس، أن "غوغل" نسخت تقنيته واستخدمتها لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي في بحث "غوغل" و"Gmail" و"Google Translate" وخدمات "غوغل" الأخرى.

وجاء في ملف محكمة "غوغل" أن شركة "Singular" طلبت ما يصل إلى 7 مليارات دولار كتعويضات مالية، وهو ما سيكون أكثر من ضعف قيمة أكبر دعوة تمت على الإطلاق فيما يتعلق بانتهاك براءات الاختراع في تاريخ الولايات المتحدة.

ووصف المتحدث باسم "غوغل" خوسيه كاستانيدا براءات اختراع "Singular" بأنها "مشكوك فيها" وقال إن "غوغل" طورت معالجاتها "بشكل مستقل على مدى سنوات عديدة".

وقال كاستانيدا: "إننا نتطلع إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح في المحكمة". ورفض محامي شركة "Singular" التعليق على القضية، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business".

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وجاء في شكوى "Singular" لعام 2019 أن بيتس شارك ابتكاراته في معالجة الكمبيوتر مع "غوغل" بين عامي 2010 و2014. وقالت "Singular" إن وحدات معالجة "غوغل" التي تدعى "Tensor"، والتي تعزز قدرات الذكاء الاصطناعي لعملاق التكنولوجيا، هي نسخة لتقنية بيتس وتنتهك براءة الاختراع.

وقالت الدعوى إن "غوغل" تستخدم بنية محسنة اكتشفها بيتس والتي تسمح بقدرة معالجة أكبر وقد "أحدثت ثورة في الطريقة التي يتم بها إنجاز التدريب والاستدلال على الذكاء الاصطناعي".

طرحت "غوغل" وحدات المعالجة الخاصة بها في عام 2016 لتشغيل الذكاء الاصطناعي المستخدم للتعرف على الكلام وإنشاء المحتوى والتوصية بالإعلانات ووظائف أخرى. وقالت شركة "Singular" إن الإصدارين 2 و3 من الوحدات، اللذين تم تقديمهما في عامي 2017 و2018، ينتهكان حقوق براءات الاختراع الخاصة بها.

وأبلغت "غوغل" المحكمة في ديسمبر/كانون الأول بأن معالجاتها تعمل بطرق مختلفة عن تقنية "Singular" الحاصلة على براءة اختراع وأن براءات الاختراع غير صالحة.

وقالت "غوغل" في دعوى قضائية: "كان لدى مهندسي "غوغل" مشاعر مختلطة بشأن التكنولوجيا ورفضتها الشركة في النهاية، وأخبرت بيتس صراحةً أن فكرته لم تكن مناسبة لنوع التطبيقات التي كانت "غوغل" تطورها".

وستستمع محكمة استئناف أميركية في واشنطن أيضًا إلى الحجج يوم الثلاثاء حول ما إذا كان سيتم إبطال براءات اختراع شركة "Singular" في قضية منفصلة استأنفتها "غوغل" أمام مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي.